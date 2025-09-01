Muere tras desvanecerse en una atracción de Disneyland

Lo que prometía ser una jornada mágica en Disneyland Hong Kong terminó en tragedia para una familia de origen filipino. Un hombre de 53 años perdió la vida el pasado viernes tras desvanecerse durante el recorrido de ‘Frozen Ever After’, una de las atracciones más populares del parque temático.

El suceso ha conmocionado tanto a los visitantes como al personal del parque, recordando que incluso en los entornos más pensados para la diversión pueden darse episodios inesperados y fatales.

El suceso ocurrió a las 10:18 horas, mientras el visitante y su esposa disfrutaban de la atracción inspirada en el universo de la película Frozen, que había abierto sus puertas a finales de 2023. Según relataron testigos, fue la mujer quien alertó al personal tras darse cuenta de que su marido había perdido el conocimiento en plena travesía.

La embarcación siguió su curso hasta el punto de desembarque, donde ya aguardaban equipos del parque junto con servicios sanitarios. Inmediatamente se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida.

Traslado urgente al hospital, pero sin éxito

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital North Lantau, el centro médico más cercano al parque. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento se confirmó a las 11:30 horas, poco más de una hora después del desvanecimiento.

La identidad del visitante no ha sido revelada públicamente, pero sí se ha confirmado que era de nacionalidad filipina y que estaba en Disneyland con su esposa como parte de una visita turística.