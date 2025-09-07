En directo
Sucesos
La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en Sevilla
Los agentes trabajan principalmente en la hipótesis de un crimen machista, pero no hay confirmación oficial por el momento
Victoria Flores
Sevilla
Una mujer ha aparecido muerta este domingo en el barrio sevillano de Valdezorras con signos de violencia. Aunque todavía no ha sido confirmado el motivo, fuentes de la Policía Nacional explican a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.
Fuentes consultadas señalan también que habría sido el propio autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí. Los hechos han tenido lugar en el mediodía de este domingo. Por el momento, la Policía Nacional investiga el caso y desde la Subdelegación del Gobierno señalan que no hay más información al respecto.
