Accidente de tráfico
Un autocar vuelca en Barcelona y deja 53 heridos, dos de ellos graves
No se teme por la vida de ninguno de los heridos graves
Jordi Grífol
Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo al mediodía en la C-32 en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, dejando a 53 heridas, dos de ellas en estado grave y uno menos grave. Se ha vuelto a cortar totalmente la carretera por la gestión del accidente, registrando unos 3 kilómetros de retenciones.
Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Catorce dotaciones de los Bomberos de la Generalitat catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). De las 53 personas atendidas, dos han sido trasladadas al Hospital Germans Trias en estado grave; dos al Hospital Mataró (uno en estado menos grave y otro leve) y el resto leves.
El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha explicado desde el Circuit de Montmeló donde este domingo se celebra el campeonato de Moto GP que no se teme por la vida de ninguno de los heridos graves. Ha deseado una "rápida recuperación" a los heridos y ha aprovechado, además, para pedir "prudencia y cabeza" en la carretera en un día de elevada movilidad.
El autobús se dirigía al aeropuerto
El siniestro ha ocurrido cuando, por causas que se están investigando, el autocar, de una línea regular de Moventis que se dirigía al aeropuerto procedente de Lloret de Mar, se ha salido de la carretera y se ha precipitado por un talud, donde ha acabado volcando. Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros, entre los que figuran turistas de varias nacionalidades, han podido salir sin ayuda del autocar y subir por el talud donde fue a parar el vehículo.
Se han desplegado hasta el lugar del accidente 5 ambulancias, 2 helicópteros medicalizados y un equipo conjunto SEM-Bomberos. Los heridos leves y los pasajeros que han salido ilesos del siniestro han sido trasladados al polideportivo Can Xaubet, de Pineda de Mar (Barcelona), donde también se les proporcionará apoyo psicológico.
Los Bombers de la Generalitat catalana, que han recibido el aviso hacia las 12:22 h, han realizado una primera atención a los pasajeros y han revisado el vehículo y los alrededores por si había más personas afectadas, ha informado en un apunte en 'X'. Protecció Civil activó la prealerta del Procicat.
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- Los talleres clandestinos de Los Tarahales: residuos peligrosos, coches robados y una vieja historia que se repite
- El Ayuntamiento de Las Palmas oferta más de 60 talleres y cursos gratuitos en sus cinco distritos
- Multas de hasta 6.000 euros por circular en moto por la ZEC Punta de la Sal en Agüimes
- ‘Vamos pa’l Pino’ regalará este domingo un 'kit' del peregrino para hacer más cómodo el camino de la Romería a Teror
- Madrugada tensa en la GC-1 por accidente en Telde