Un lanzaroteño de 17 años fallece en Londres tras recibir nueve puñaladas

Yeray Sánchez-Morales, de 17 años, falleció en Londres a manos, presuntamente, de cuatro jovenes ingleses. El lanzaroteño fue trasladado a un hospital tras recibir nueve puñaladas en un ataque ocurrido frente a un McDonald’s en Old Kent Road el 27 de agosto, y falleció el 3 de septiembre.

El joven residía en la capital inglesa, en el sureste londinense, aunque pasaba todos los veranos en Lanzarote junto a su familia. Así, en los dos últimos años perteneció a la empresa de eventos TecnoSound Canarias.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, por lo que esta mañana un joven de 15 años compareció en el tribunal de Old Bailey, mientras que un chico de 16 años y dos de 17 lo hicieron ante el Tribunal de Magistrados de Bromley. Los acusados no pueden ser identificados debido a su edad.

Posesión de armas

El menor de 15 años fue acusado el 4 de septiembre de asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva. La jueza Rebecca Trowler KC ordenó que permaneciera bajo custodia, en parte debido a "la naturaleza y gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta".

El joven de 16 años fue acusado el 6 de septiembre de asesinato, lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva: mientras que el 7 de septiembre, los dos adolescentes de 17 años fueron detenidos y acusados de asesinato y lesiones corporales graves.

Durante la audiencia en el Old Bailey, el Tribunal escuchó que podrían presentarse cargos contra más jóvenes en relación con el presunto ataque, y que algunos acusados necesitarían intérpretes de español.

Petición de más testigos de los hechos

La policía londinense está pidiendo a los testigos del incidente que se presenten, incluyendo a cualquier persona que estuviera conduciendo y disponga de grabaciones de cámara instaladas en sus coches.

La inspectora jefe de detectives Kate Blackburn, de la Unidad de Crimen Especializado Sur, que dirige la investigación, declaró: "Nuestros pensamientos están con la familia de Yeray en este momento inimaginablemente difícil. Están siendo apoyados por agentes especializados".