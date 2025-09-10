El asesinato de Yeray Sánchez reaviva el recuerdo de otros jóvenes canarios fallecidos en Inglaterra

El asesinato de Yeray Sánchez-Morales, un joven lanzaroteño de 19 años, en el Sureste de Londres ha reavivado la llama de otros homicidios de adolescentes canarios en el Reino Unido durante la última década. Cinco jóvenes están siendo investigados por los apuñalamientos que sufrió el conejero en la capital inglesa y no se descarta que pueda haber más personas implicadas. En el pasado, la Policía dio con los criminales para impartir justicia ante una situación que preocupa a los británicos.

Según datos cifras recogidas por el periódico inglés The Times, los acuchillamientos que tuvieron lugar entre los años 2023 y 2024 en la población adolescente inglesa, entre 13 y 19 años, comprende el 83% de los homicidios en esta edad. Una situación que enciende la alarma en las ciudades británicas y que han registrado 3.200 delitos, un 20% más que en la pasada década.

Muere Yeray Sánchez-Morales, apuñalado en Londres / LP/DLP

De esta forma, viene a la memoria canaria los casos de otros jóvenes que fueron asesinados en tierras británicas por diferentes motivos. El último, el de Yeray Sánchez, que está pendiente de regresar a su Lanzarote natal para que su cadáver guarde el luto pertinente junto a sus familiares.

Jorge Martín

El 25 de julio de 2021, Jorge Martín Carreño fue asesinado por una despiadada mujer, Scarlet Blake, después de que ambos se encontraran en la plaza de Radcliffe de Oxford, caminaran juntos hasta Parsons Pleasure y ahí fuera golpeado con una botella de vodka en la cabeza y posteriormente, tras estar inconsciente, lo estranguló y lo empujó al agua del río Cherwel, donde murió ahogado.

En el juicio, la fiscalía inglesa resaltó que la asesina tenía "un interés extremo por la muerte" y disfrutó quitándole la vida al grancanario. Blake tendrá que estar en la cárcel 24 años antes de poder optar a una rebaja de condena.

Joseph William-Torres

Tres años antes, el 14 de marzo de 2018, a Joseph William-Torres -de padre inglés y madre grancanaria- lo asesinaron de un disparo en el barrio de Walthamstow cuando se encontraba dentro de una camioneta. Tenía 20 años y su crimen fue un error debido a una confusión entre bandas rivales al creer reconocer a la víctima con otra persona proceder a quitarle la vida.

Dos años más tarde, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales declaró culpables a los tres asesinos, de la banda Mali Boys, y calificó el crimen de "un ataque despiadado y planeado". Los autores, de entre 21 y 16 años, fueron condenados a entre 18 y 28 años de cárcel.

Carolina Ramírez

El 1 de agosto del año pasado, Carolina Ramírez, una joven teldense de 23 años que había decidido establecerse en Londres después de haber concluido su graduado en Economía y Finanzas en la Universidad de Greenwich, fue asesinada por un motorista que se dio a la fuga.

La joven grancanaria Carolina Ramírez, en una imagen de su graduación. / TeldeActualidad

El dolor de la familia es desgarrador al haber perdido a Carolina el día de su cumpleaños después de que apareciese su cuerpo con un traumatismo muy severo en su cabeza y con numerosas magulladuras. Los sanitarios intentaron reanimarla, pero falleció en un hospital al sur de Londres.

Seth Martin

Por último, el caso del tinerfeño Seth Martin no se ha esclarecido el motivo de su fallecimiento el pasado 24 de febrero de 2024. El joven canario estuvo desaparecido durante una semana, desde que se le vio por última vez al salir de su hogar, hasta que se encontró su cuerpo en el río Ouse.

La Policía de North Yorkshire no lleva una línea de investigación de homicidio ya que no se encontraron indicios de una muerte violenta.