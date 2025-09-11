Detenido un educador de un centro de acogida de la capital por agresión sexual a menores

Agentes de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, detuvieron el pasado miércoles día 3 de septiembre a un educador de un centro de menores de la capital, como presunto autor de varios delitos de agresión sexual a menores.

La investigación fue desarrollada por el grupo UFAM de la Jefatura Superior de Policía, tras recibir una denuncia por parte de una trabajadora del centro en la que aportaba conversaciones del investigado con dos menores en las que les solicitaba fotos íntimas.

Durante el desarrollo de la investigación se logró confirmar e identificar al menos tres víctimas, todas ellas chicas menores de edad que residían en el centro de acogida, el que el detenido trabajaba como educador.

Modus operandi

El modus operandi consistía, en crear un clima de amistad para ganarse la confianza de las menores, para posteriormente aprovechar los momentos en los que se quedaba a solas con las víctimas y llevar a cabo los actos de carácter sexual, incrementando poco a poco la gravedad de estos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargos y orden de alejamiento sobre las menores.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) no descarta que pudiese haber más víctimas, por lo que anima a cualquier persona que haya sufrido situaciones similares que se ponga en contacto con ellos a través del número de teléfono 928304752.