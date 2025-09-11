Tira dos pelotas de tenis con hachís al interior de la cárcel de Tahiche y acaba detenido

El pasado 19 de agosto de 2025, agentes de la Guardia Civil destinados en el Centro Penitenciario de Tahiche procedieron a la detención de un varón en la localidad de Tahiche. Los hechos comenzaron cuando el vigilante de seguridad encargado en ese momento de la supervisión de las cámaras de videovigilancia alertó a los agentes sobre la presencia de un individuo que, utilizando un patinete, había lanzado dos objetos al interior del centro penitenciario.

Actuando con rapidez, los agentes se desplazaron en vehículo oficial y lograron interceptar al sospechoso a escasa distancia del lugar donde se había producido el lanzamiento, procediendo a su detención y posterior traslado al acuartelamiento de Costa Teguise, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

Tras su recuperación, se constató que los objetos lanzados eran dos pelotas de tenis, que habían sido manipuladas para ocultar en su interior envoltorios con un peso conjunto aproximado de 240 gramos de una sustancia que, según un primer análisis, se identificó como polen de hachís.

El detenido, un ciudadano de 21 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, donde continúan las diligencias judiciales oportunas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.