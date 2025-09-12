EN PRISIÓN
Detenido en Madrid un joven que robaba a ancianos con la técnica del 'mataleón'
El hombre, de 21 años, asfixiaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes para sustraerles joyas y objetos de valor
Fushan Equiza
La Policía Nacional ha detenido en Puente de Vallecas (Madrid) a un joven por robar con la técnica del "mataleón" a ancianos. Las víctimas eran seleccionadas por su especial vulnerabilidad, siendo el objetivo objetos de oro o de alto valor.
El arrestado actuaba por las mañanas, a plena luz del día, cuando los ancianos salían de sus domicilios para realizar compras y recados. En las inmediaciones de sus viviendas, eran sorprendidos por la espalda. Según las pesquisas de la Policía, el agresor les apretaba el cuello, asfixiándolos con el brazo hasta que perdían el conocimiento. Luego, les sustraía las joyas.
Dispositivo policial
La investigación comenzó el pasado 2 de septiembre, tras el testimonio de personas que relataban haber sido víctimas de este delincuente, que siempre empleaba el mismo modus operandi. Ese mismo día, se localizó al autor de los hechos y los agentes procedieron a su detención.
El arrestado, un joven de 21 años y origen magrebí, era conocido por la policía, según ha podido saber este medio. Se encuentra en prisión, acusado de tres delitos de robo con violencia e intimidación.
