Detenido al intentar surtir cocaína en las fiestas de Famara

La Guardia Civil de Lanzarote dentro del marcode la seguridad y prevención que mantiene en diferentes puntos de la isla, con el objetivo de reforzar la vigilancia en zonas de especial afluencia, detuvo el pasado día 29 del mes de agosto a una persona, por un Delito de Tráfico de Drogas, al portar diferentes tipos de droga durante las fiestas en la localidad de Famara.

La Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Costa Teguise se encontraba realizando labores de vigilancia a pie por las principales calles del municipio, durante el recorrido, los policías observaron a un varón cuyo comportamiento llamó de inmediato su atención, al percatarse de la presencia de los agentes, adoptó una actitud visiblemente nerviosa y esquiva.

Intervención de las sustancias

Desde el primer momento, los agentes advirtieron la actitud sospechosa de un individuo que se encontraba en la vía pública. Ante esta situación, procedieron a identificarlo, lo que permitió posteriormente la intervención de las sustancias que el sospechoso llevaba consigo.

Durante el registro, los agentes incautaron un total de 20 bolsitas que contenían lo que, según las primeras valoraciones, sería cocaína. Asimismo, se procedió a la aprehensión de varias porciones que se corresponden, presuntamente, con hachís, además de una bolsita sellada que contenía setas de carácter alucinógeno y varias pastillas de color azul.