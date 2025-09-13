Una mujer de 57 años, en estado crítico tras ser rescatada de un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria
El incendio había generado una gran cantidad de humo
Una mujer, de 57 años, ha sido trasladada al Hospital en estado crítico tras ser rescatada inconsciente de un incendio declarado en una vivienda de la carretera a Los Hoyos, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 01:50 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había declarado un incendio en una vivienda, que había generado gran cantidad de humo, en la dirección indicada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron del interior del inmueble a la mujer, que se encontraba inconsciente. Posteriormente procedieron a extinguir las llamas y a ventilar el inmueble.
Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada que, una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico y en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
La Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los recursos de emergencia y realizaron los informes oportunos.
