A prisión una primera tanda de 13 de los detenidos en la macrooperación 'Silbo' contra el narcotráfico en Tenerife

La justicia ha enviado a la cárcel la mañana de este sábado 13 de septiembre a 13 de los 26 detenidos en la macrooperación contra el narcotráfico desarrollada desde el pasado miércoles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital tinerfeña ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza a estos 13 investigados después de tomar declaración entre este viernes y sábado a 20 de los 26 arrestados.

En libertad con medidas cautelares

Entre estas 20 personas, siete han quedado en libertad provisional, la mayoría con medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio nacional. Este sábado están declarando los seis detenidos restantes, con lo que el número de involucrados en la trama enviados al centro penitenciario Tenerife II puede aumentar.

Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Aduanera, durante un registro el pasado miércoles en Santa Cruz de Tenerife en la macrooperación Silbo contra el narcotráfico. / Andrés Gutiérrez / t

Es el resultado provisional de la puesta a disposición judicial de 26 detenidos, solo en Tenerife, durante uno de los mayores operativos contra el tráfico de drogas desarrollado en Canarias. Los delitos que se imputan a estas personas son contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Investigación

La Guardia Civil y la Agencia Aduanera llevaban investigando hace meses a una red, cuyos principales responsables operaban en Tenerife, por narcotráfico a raíz de la interceptación en alta mar de un barco dedicado al tráfico de estupefacientes.

Avanzadas las pesquisas, el cuerpo armado puso en marcha la denominada Operación Silbo el pasado miércoles 10 de septiembre, con registros en viviendas, despachos de abogados y asesorías fiscales, la mayoría ubicados en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y la isla de La Gomera. También hay ramificaciones en otros puntos de la Península como Galicia, aunque no ha trascendido si ha habido arrestos en las investigaciones desarrolladas en otras provincias españolas.

Presunto cabecilla

Los investigadores creen que el principal cabecilla de esta trama sería presuntamente el empresario Clénder Javier Chinea, de origen gomero y residente en el barrio de Los Gladiolos de la capital tinerfeña.

A pesar de su juventud, acumulaba un importante patrimonio, con sociedades mercantiles en diferentes sectores económicos, como la restauración, el ocio nocturno, el alquiler o la compraventa de vehículos. También tendría a su nombre propiedades inmobiliarias. El elevado tren de vida no pasó desapercibido para los investigadores de la Guardia Civil, que le seguían los pasos desde hace algún tiempo.

En alguna de sus sociedades, Chinea colocaría a su madre como testaferro, mientras que un asesor fiscal figuraba como administrador. En el dispositivo relámpago de este miércoles, que tuvo unas 40 entradas y registros en varias provincias de España, principalmente la tinerfeña, también fueron apresados otros familiares y un abogado del citado cabecilla.

Alto tren de vida

Clénder figura como administrador único, apoderado o socio en las mercantiles Chinea Brothers, Rua 21 Restaurants, Tasiri Candelaria, Kine Dynamics, Kine Centro de Entrenamiento, Autos Rueda Car Gomera y Silbocar Macaronesia. Estaba al frente de locales como La Santa, en la avenida de Anaga; la concesión de Los Paragüitas (junto a la Plaza de España) o el club Riela, en Las Caletillas (municipio de Candelaria).

Entre los detenidos hay abogados que darían cobertura a esta trama criminal y asesores fiscales, que se encargarían supuestamente de las operaciones de blanqueo de capitales. Pasadas las 14:00, el TSJC tiene previsto informar de la situación en que quedarán los otros seis detenidos que están prestando declaración este sábado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital tinerfeña.

La investigación está desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) pues se cree que gran parte de la droga de esta trama fue trasladada desde países latinoamericanos como Venezuela y República Dominicana.

Droga procedente de Latinoamérica

Fue precisamente la DEA, departamento de la Justicia de Estados Unidos dedicado al narcotráfico, el que en el verano del año pasado alertó de que un barco cargado con 1.600 kilos de cocaína iba a pasar cerca de Canarias.

Entonces se abrió una investigación de la Udyco de la Policía Nacional. Tras planificar y efectuar un abordaje, en la embarcación no se encontró nada de dicha droga. Pero ese fue el inicio de las pesquisas que culminaron esta semana con un gran despliegue el pasado miércoles en varios puntos de Santa Cruz de Tenerife.