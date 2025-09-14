El conductor de una guagua en Tenerife le salva la vida a un hombre de 65 años que entró en parada cardíaca
El chófer procedió a hacerle la maniobra de reanimación y logró recuperarle el pulso al señor, que está en estado crítico
Un hombre de 65 años se encuentra en estado crítico tras haber sido recuperado de una parada cardíaca en una guagua en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 23.00 horas de ayer una llamada alertó al 112 de que un hombre había sufrido un desmayo en el interior de una guagua de transporte público que circulaba por la autopista del sur, a la altura del municipio de El Rosario.
El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y el conductor de la guagua le estaba realizando maniobras de reanimación.
Continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar su pulso.
Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
