Se cuela en una finca de Agüimes por la madrugada para robar, lo pilla el dueño y se excusa por estar bajo los efectos de una medicación

La Guardia Civil ha detenido en Agüimes a un hombre por su presunta implicación en el intento de robo en una vivienda habitada ocurrido en la madrugada del pasado 30 de agosto. La rápida reacción del propietario, que dio aviso inmediato a los servicios de emergencias, y la pronta intervención de la patrulla de seguridad ciudadana, permitieron frustrar el delito y detener al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.

Eran alrededor de las 04.30 horas cuando el dueño de la finca, que dormía en su vivienda, se despertó tras escuchar ruidos en su jardín. Al asomarse, pudo observar la silueta de un intruso manipulando una de las ventanas. El individuo había saltado un muro perimetral de unos dos metros y ya había preparado varios objetos para sustraer, entre ellos un motor de 2800 W y una lavadora, que había apartado de su lugar original.

La patrulla de la Guardia Civil llegó en pocos minutos, encontrándose no solo con el propietario, sino también con el sospechoso aún dentro de la finca. Los agentes lo identificaron de inmediato, al tratarse de un delincuente habitual con numerosos antecedentes policiales y bien conocido en la zona.

Excusas poco creíbles

El hombre presentaba erosiones en manos y rodillas, compatibles con la escalada previa para acceder al lugar, e intentó justificar su presencia alegando que había entrado por error debido a los efectos de una medicación. Sin embargo, sus excusas resultaron poco convincentes frente a las pruebas reunidas, entre ellas la declaración del propietario, el intento de manipulación de las cámaras de seguridad y el propio reconocimiento por parte de los agentes.

Con estos indicios, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, mediante escalo. Cabe recordar que este tipo de delitos adquiere una especial gravedad cuando se producen en viviendas habitadas ya que generan un profundo impacto psicológico y un riesgo directo para la integridad de las personas que residen en el inmueble.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.