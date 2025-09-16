Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro coches colisionan en la GC-1 y originan un atasco mañanero

Uno de los vehículos implicados, de gran cilindrada, sufrió mayores daños y tuvo que ser retirado por la grúa de la Policía Municipal a la altura del Centro Insular de Deportes

Colisión de cuatro coches en la Avenida Marítima

Las Palmas de Gran Canaria

El típico atasco mañanero en la GC-1 fue originado este martes por la colisión de cuatro vehículos en cadena, de los que uno de ellos, de gran cilindrada, sufrió mayores daños y tuvo que permanecer en la calzada a la espera de su retirada. Agentes de la Policía Municipal actuaron para controlar el tráfico y que no pasara a mayores el accidente hasta la llegada de la grúa de movilidad.

Se produjo la aglomeración de vehículos alrededor de la colisión y afortunadamente no hubo más por el efecto mirón. Tres de los coches que colisionaron entre ellos, según testigos consultados en las cercanías del accidente a la altura del Centro Insular de Deportes, pudieron proseguir su marcha sin mayor problema.

Dos agentes de la Policía Municipal cortaron momentáneamente el carril exterior de la autovía hasta que pudo llegar la grúa y procedió a la retirada del coche de la marca Audi, que tuvo que permanecer inmóvil tras el accidente y en el que se podía ver daños en la parte posterior del mismo.

Coche Audi colisionado en la GC-1 / David Rodríguez

Una vez ejecutada la operación el tráfico se reanudó y recobró la fluidez con normalidad y a la hora de escribir esta noticia ya no hay atasco alguno.

