Desarticulado un punto de tráfico de drogas en Arguineguín tras detener a un 'camello'

La Guardia Civil de Puerto Rico ha procedido a la detención de una persona en la localidad de Arguineguín, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La intervención se enmarca dentro de las labores rutinarias de prevención que desarrollan los agentes del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18:50 horas del pasado 4 de septiembre, cuando una patrulla recorría las calles de Arguineguín. Durante el servicio, los guardias civiles observaron a un joven que se encontraba frente a un bar. Al percatarse de la presencia del vehículo oficial, el individuo adoptó una actitud esquiva e intentó refugiarse en el interior del establecimiento para evitar el encuentro con los agentes.

Identificación y cacheo

Ante esta conducta, los agentes procedieron a identificarle y a realizar un cacheo superficial. En el registro encontraron en los bolsillos de sus pantalones varios envoltorios de lo que presuntamente era hachís, preparados para su distribución, ascendiendo a cerca de 50 gramos el total de la cantidad incautada.

Además, se le incautó la cantidad de 704,50 euros en efectivo, doblados y de manera desordenada, un indicio frecuente del dinero obtenido mediante la venta al menudeo. Tras estas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención del informándole de sus derechos, siendo trasladado a dependencias oficiales para continuar con las diligencias correspondientes.

Dinero incautado por la Guardia Civil / G. C.

La Guardia Civil recuerda que la colaboración ciudadana constituye una herramienta esencial en la lucha contra el tráfico de drogas. La información que proporcionan los vecinos, incluso de manera anónima, resulta de gran valor para detectar estas actividades ilícitas y facilitar la actuación policial. Gracias a este esfuerzo conjunto se refuerza la seguridad en el entorno y se protege de manera activa a la comunidad.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.