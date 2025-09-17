Indignante: Arrastra a una mujer de 74 años tirándole del bolso, huye... pero termina detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 58 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido el pasado 25 de agosto contra una mujer de 74 años.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima accedía al portal de su domicilio. En ese momento, un individuo entró tras ella y la abordó de forma violenta para arrebatarle el bolso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de espaldas al suelo. Pese a encontrarse en el suelo, el agresor continuó tirando del bolso y llegó a arrastrarla varios metros, hasta que la intervención de un vecino que salía del ascensor hizo que huyera del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió varias heridas, que la obligaron a permanecer varios días en cama. El portal donde ocurrieron los hechos disponía de cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron entregadas a la Policía Nacional.

Tras las gestiones policiales y el reconocimiento fotográfico realizado por un testigo, el autor fue identificado. El pasado 9 de septiembre, agentes de la Policía Nacional lograron localizarlo en la vía pública, procediendo a su detención. En el momento del arresto portaba varios objetos de un presunto hurto realizado en ese momento. El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

