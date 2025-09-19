Sucesos
Detenido por matar a otro hombre en Lleida tras pelearse por llevar los perros sueltos
La víctima sufrió una perforación de pulmón y murió cinco días después en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años en Lleida por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sobre las 5:30 de la madrugada del pasado 12 de septiembre, la víctima, un hombre mayor jubilado y vecino de la localidad, salió a pasear con sus tres perros por la zona de los barrios de Cappont y la Bordeta.
En el camino se encontró con otro vecino de la zona que paseaba a dos perros y que afeó a la víctima que llevara a los suyos desatados. En la discusión este vecino empujó al jubilado y lo tiró al suelo. Fuentes policiales remarcan que el sospechoso tenía más fuerza que la víctima.
Pese a las heridas que sufrió, el jubilado llegó como pudo a su casa y de allí la familia lo llevó a un centro médico. Tenía cinco costillas rotas y una de ellas le había perforado el pulmón. Por eso lo ingresaron de urgencia. La salud se agravó y murió en el hospital el 17 de septiembre.
Ante esta situación los agentes abrieron una investigación e identificaron al sospechoso que fue detenido este viernes por la tarde. Se espera que pase a disposición de los juzgados de guardia de Lleida el sábado acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
- La familia de James Nunan, el británico desaparecido en Las Canteras, viaja a Gran Canaria: «Hace un mes que no sabemos nada»
- Un ladrón persigue y agrede a una anciana en el portal de un edificio de Schamann para robarle el bolso
- Apuñalan a un hombre por un ajuste de cuentas en La Herradura en Telde
- Tiempo para el viernes en Canarias: posibles tormentas, más calima y fuerte calor
- Un clima insólito de 40 grados, lluvia, calima y tormentas recibe al otoño en Canarias