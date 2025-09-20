Narcotráfico
Muere el ocupante de una narcolancha en Algeciras (Cádiz) tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil
Por el momento, no hay detenidos por este incidente y las autoridades han abierto una investigación
Redacción
Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Por su parte, la asociación Jucil ha lamentado a través de su cuenta oficial de X la muerte de uno de los ocupantes y ha indicado que el accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Benemérita.
"La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", ha incidido la asociación. Por el momento, no hay detenidos por este incidente y la Guardia Civil ha abierto una investigación.
- Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
- Calor y calima en Canarias: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- Dos mujeres apuñalan a un hombre tras una riña en un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria
- Golpe al narcotráfico en Canarias: 17 detenidos en la banda de José 'el del Buque', una de las más activas de España
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- Las colas dan la vuelta a la manzana: las mejores tartas de queso de Canarias están en este local de Telde
- Detenido Roberto Cristian Pérez, dueño de una conocida empresa de desokupación en Canarias