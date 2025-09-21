Investigación
Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga
La mujer de 18 años agrede con un cuchillo de cocina a su pareja en el transcurso de una discusión por celos
EFE
Málaga
Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Nacionalpor supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el transcurso de una discusión por celos ocurrida en Málaga.
Él sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladado al hospital, mientras que ella quedó arrestada por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones, según han informado a EFE fuentes policiales.
Tras lo sucedido, de lo que da cuenta el diario SUR, ambas partes fueron citadas a la celebración de un juicio rápido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las colas dan la vuelta a la manzana: las mejores tartas de queso de Canarias están en este local de Telde
- Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Calor y calima en Canarias: ¿cuándo bajarán las temperaturas?
- La justicia investiga a una empresa de seguridad por grabar conversaciones en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria
- Detenido Roberto Cristian Pérez, dueño de una conocida empresa de desokupación en Canarias
- José, 'el del Buque’, dirigía desde el sur de Gran Canaria una de las bandas de narcos más activas de España
- Así es como en Telde un local familiar conquista con bocadillos gigantes y sopa de mariscos