La operación YOSHITO incauta en Gáldar 264 gramos de cocaína, 1,1 kilos de hachís y un invernadero de marihuana

La Guardia Civil de Santa María de Guía, en colaboración con la Policía Local de Gáldar, ha desarticulado un importante punto de venta de drogas ubicado en pleno casco urbano del municipio de Gáldar (Las Palmas). La operación, denominada YOSHITO, culminó con la detención de dos hombres y una mujer vinculados a esta actividad ilícita.

La investigación se inició tras conocerse la existencia de un lugar donde numerosos consumidores aseguraban adquirir sustancias estupefacientes. La situación había generado gran malestar vecinal, pues el constante trasiego de personas en la zona provocó una sensación subjetiva de inseguridad y serios problemas de convivencia.

Investigación de seis meses

Durante más de seis meses, el Área de Investigación del Puesto Principal de Santa María de Guía, en coordinación con la Policía Local de Gáldar, llevó a cabo tareas de vigilancia, incautaciones y análisis de información. Gracias a este minucioso trabajo, los agentes reunieron pruebas sólidas que confirmaron la comisión de un delito contra la salud pública. Con ello, se solicitó la autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio investigado.

El operativo permitió la intervención de importantes cantidades de droga y otros efectos: 264 gramos de cocaína, 495 monodosis y 14 gramos de crack, 1,1 kilos de hachís, cinco plantas de marihuana cultivadas en un invernadero portátil, además de 125 gramos de cogollos y 64 gramos de marihuana picada. Asimismo, se decomisaron más de 6.000 euros en efectivo y un revólver de aire comprimido.