Desmantelada una plantación con 567 plantas de marihuana en Jinámar

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirse en dos inmuebles vinculados a él más de medio millar de plantas de cannabis, así como diversos efectos relacionados con el cultivo y manipulación de esta sustancia.

Las investigaciones se iniciaron el pasado 16 de septiembre, cuando los agentes del Grupo de Policía Judicial – Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde recibieron información sobre la posible existencia de una plantación de cannabis en una finca rústica situada en el barrio de Jinámar.

Cogollos de marihuana intervenidos / Policía Nacional

Establecido un dispositivo de vigilancia, los policías observaron a un individuo que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Tras identificarlo como el ahora detenido, lo interceptaron cuando accedía al interior de la finca. En la inspección del terreno fueron localizadas 106 plantas de cannabis en estado de floración, además de herramientas para el corte y manipulación de la droga.

Material incautado

En el cacheo de seguridad efectuado al investigado se le intervinieron 190 euros en efectivo. Posteriormente, en un segundo inmueble, los agentes incautaron 461 plantas secas de cannabis, una bolsa con cogollos y una báscula de precisión.

Con esta actuación policial se logró neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en la isla, evitando su distribución en el mercado ilícito.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, tras la instrucción del atestado correspondiente, puesto a disposición de la Autoridad Judicial.