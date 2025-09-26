Un hombre de 69 años en moto choca con un camión y se originan retenciones en la Avenida Marítima
El motorista fue intervenido por heridas de carácter leve y fue trasladado a dependencias hospitalarias
A las 9.00 de la mañana tuvo lugar un aparatoso accidente en la Avenida Marítima, a la altura de la Base Naval, en el que un hombre de 69 años colisionó con su moto con un camión. La consiguiente caída al asfalto y la posterior intevención del equipo del Servicio Canario de Salud así como los agentes policiales provocó retenciones en la vía y se originó un atasco de vehículos al quedar inhabilitado un tramo de un carril.
Afortunadamente las consecuencias del choque no ha supuesto consecuencias graves para el conductor de la moto, que a pesar de ser trasladado a dependencias hospitalarias solo presenta heridas de carácter leve.
Posteriormente al choque los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedieron a normalizar la circulación del tráfico con la retirada de los vehículos accidentados y aliviando el anterior atasco.
