Investigación
Muere en un accidente el piloto de una aeronave en Segovia
El fallecido era el único ocupante del aparato, que se ha estrellado en Peñalara
EFE
El piloto de una aeronave ha muerto esta tarde en el accidente de una avioneta que pilotaba y de la que era el único ocupante cuando sobrevolaba la vertiente segoviana de Peñalara, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Tras casi una hora de búsqueda, el Grupo de Rescate en Altura de Bomberos de la Comunidad de Madrid ( GERA ) ha localizado la aeronave siniestrada en la que el piloto, único ocupante se encontraba fallecido.
El cuerpo ha sido evacuado en helicóptero por miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil al helipuerto de Manzanares El Real y desde allí ha sido trasladado al Anatómico Forense de Segovia.
Ante la cercanía del lugar del siniestro con la Comunidad de Madrid -a tan sólo 3 kilómetros-, tanto Madrid 112 como el centro 112 de Castilla y León recibieron llamadas alertando del accidente. La primera llamada al centro coordinador de Emergencias de Madrid fue a las 18:39 horas y tres cuartos de hora después el GERA ha localizado la aeronave siniestrada, que se trataba de un planeador sin motor.
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina
- La Lotería Nacional premia a Gran Canaria por partida doble
- Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»
- Los paros parciales de guaguas continúan hoy
- Detenido por amenazar con una botella de cristal a una joven, golpearla y patear un coche de la Policía en Arenales
- La Minilla, entre el desconcierto y las molestias por la nueva zona verde de aparcamiento