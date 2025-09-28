Arde una cocina en Vecindario y afecta a tres personas, dos de ellas por inhalación de humos

Tres personas, dos hombres y una mujer, han resultado afectadas este domingo tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Alfredo Calderón, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09.38 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había declarado un incendio en una vivienda situada en la tercera planta de un inmueble, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Origen del incendio

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron el incendio, que se había originado en la cocina de la vivienda. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a los afectados, dos de ellos con intoxicaciones por inhalación de humo de carácter moderado, que fueron traslados al Hospital Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de la Policía Local y Policía Nacional colaboraron con los recursos de emergencias y en la evacuación de los vecinos.