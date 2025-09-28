Investigación
Muere un hombre en Girona al saltar de una furgoneta en marcha cuando le perseguían los Mossos
El vehículo volcó y cayó sobre el conductor, al que seguían los agentes autonómicos por un robo
EFE
El conductor de una furgoneta ha fallecido esta madrugada en Maçanet de la Selva (Girona) al saltar del vehículo en marcha, que ha volcado y le ha caído encima causándole la muerte, mientras un coche de los Mossos d'Esquadra le seguía por un robo.
Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) este domingo, los servicios de emergencia han recibido a las 05:13 horas de este domingo el aviso del accidente que ha ocurrido en el punto kilométrico 690 de la N-II, a su paso por Maçanet de la Selva.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a EFE que han recibido el aviso de que una furgoneta había robado la carga de un camión en el área de servicio de Gironès sur. Una patrulla policial ha localizado este vehículo en la N-II, cuando ya había abandonado la autopista, la AP-7.
Los Mossos han iniciado entonces un seguimiento, durante el que no han utilizado las sirenas ni las luces de alerta, pero el conductor se ha percatado y ha comenzado a aminorar la marcha hasta poder saltar del vehículo.
La furgoneta, fuera de control, se ha desviado a la derecha, hacia un talud, y ha volcado sobre el conductor, que ha fallecido.
En las tareas de rescate de este accidente han participado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diversas unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
