Narcotráfico en Tenerife: Los hombres del ‘imperio’ de Clénder que están en prisión

La madrugada del pasado 10 de septiembre, el imperio económico del que empezaba a disfrutar el empresario tinerfeño Clénder Javier Chinea Chinea se empezó a tambalear.

El ruido de un helicóptero de la Guardia Civily los numerosos registros realizados por agentes de paisano revelaron una operación de gran magnitud.

Chinea seguía siendo un vecino del barrio de Los Gladiolos (Santa Cruz de Tenerife), pero su patrimonio había aumentado de forma exponencial en los últimos años.

Para lograrlo, este hombre, de indudable origen gomero, como revelan sus apellidos, presuntamente preparó una organización que tenía varias infraestructuras terrestres y marítimas para lograr su gran objetivo: convertirse en un gran capo del hachís y la cocaína en Canarias. Así, al menos, lo estiman especialistas del Instituto Armado, la Fiscalía y la magistrada que dirige la operación Silbo.

Una investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO Canarias) de la Guardia Civil, dependiente directamente de la Unidad Central Operativa (UCO), así como de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, le ha frenado en sus aspiraciones, al menos por ahora.

De los 34 detenidos, 18 ingresaron en prisión provisional por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Estos son los investigados que entraron en la cárcel y sus funciones dentro de la estructura de esta organización criminal.

CLÉNDER JAVIER CHINEA CHINEA.

Era el presunto líder indiscutible del grupo desmantelado. Hasta el momento de la detención, llevaba una vida relativamente discreta. Seguía viviendo en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, y, a veces, comía en un bar para trabajadores.

Sin embargo, era propietario de varios negocios de hostelería y ocio nocturno en lugares estratégicos de la Isla, como la Avenida de Anaga, la Plaza de España o Las Caletillas (Candelaria).

A sus 42 años de edad, también poseía intereses en empresas de construcción, gimnasios, compra-venta de coches o alquiler de vehículos. Algunos de esos automóviles de alquiler se usaron para el transporte de droga.

Necesitaba que algunas personas de su entera confianza ejercieran de testaferros para no levantar sospechas. Pero sus movimientos no pasaron desapercibidos.

MANUEL RIVEIRO.

Este empresario gallego era un socio de Clénder. Entre ambos, presuntamente prepararon un barco pesquero en Guinea Bissau (África Occidental) para que se adentrara en el Atlántico, esperara un buque nodriza procedente de Sudamérica y recibiera un cargamento de cocaína, que hubiera sido después introducido en territorio de la Unión Europea (UE).

JUAN MANUEL ANAYA.

Se trata de un hombre establecido en la zona de Marbella (Málaga), que era el encargado de negociar la importación de cargamentos de cocaína desde Sudamérica, en colaboración con Clénder Javier, según la información recabada por los integrantes del Equipo contra el Crimen Organizado a lo largo de dos años de seguimiento a la organización.

ABDELAH EL KAMOUNI.

Es un ciudadano español, pero de origen marroquí. Creen los guardias civiles de la operación Silbo que actuaba

como un proveedor de cocaína para Chinea. Los agentes lograron detenerlo en Barcelona.

DANIEL STEPHAN.

Actuaba presuntamente como uno de los socios del principal cabecilla en sus negocios delictivos. Es un varón de nacionalidad rumana, que controlaba supuestamente la infraestructura de introducción y distribución de la droga en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

De hecho, residía en un chalé de lujo en Lanzarote, donde disfrutaba de una piscina privada y de un vehículo Mercedes de alta gama.

JOSÉ MORENO.

Es un ciudadano español que residía en Fuerteventura y que presuntamente estaba integrado en la infraestructura de Daniel Stephan. Moreno era patrón de embarcaciones que eran usadas presuntamente para los traslados de droga.

DAILOS ROMERO.

Se trata de un hombre de origen canario, cuya residencia estaba fijada en Gran Canaria. Actuaba como el hombre de confianza de Clénder en la mencionada isla, según los investigadores.

JUAN DAVID ARCILA.

Vivía en Tenerife, pero es un ciudadano natural de Colombia. Ejercía como uno de los matones de la organización de Chinea y controlaba una de las infraestructuras que se ocupaban de los traslados de cocaína y hachís, tanto por vía terrestre como marítima, según consta en las diligencias entregadas por los guardias civiles a la autoridad judicial.

ORLÁN VALENCIA.

También residía en Tenerife, pero es un ciudadano de origen cubana. Posee una sólida formación militar y actuaba como matón en la trama desmantelada recientemente. Se le considera como uno de los individuos más peligrosos entre los detenidos en la operación Silbo.

DANIEL FERNANDO TABARES.

Nacido en Colombia, tenía fijada su residencia en Tenerife. Presuntamente formaba parte de la estructura controlada por Juan David Arcila.

ALEJANDRO VÍCTOR.

Es uno de los canarios que supuestamente integraba el subgrupo dirigido por Arcila. Alejandro Víctor vivía en Gran Canaria. Y actuaba como patrón de una embarcación.

AYOZE BENARAE.

Es un varón canario, que hasta el momento de la explotación de la operación residía en el barrio de El Cardonal, en el municipio de La Laguna. Se ocupaba de organizar la actividad en el laboratorio situado en una casa-cueva de la zona de El Escobonal (Güímar, sureste de Tenerife), donde se mezclaba o adulteraba la cocaína.

JAVIER CHINEA.

Es el primo de Clénder. Los profesionales del ECO Canarias llegaron a la conclusión que actuaba como testaferro del líder principal de la organización. Además, el jefe máximo de la trama lo considera como una persona de confianza, que lo ayuda en diferentes labores.

JOSÉ ADAY PÉREZ.

Es de origen canario y vecino del barrio de El Toscal, en plena ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Se ocupaba de vender hachís y cocaína en pequeñas y medianas cantidades. Es decir, tenía capacidad para distribuir desde uno o pocos gramos de droga, a 500 gramos o un kilo, por ejemplo.

ROME MÉNDEZ.

Se trata de un ciudadano canario, que residía en La Gomera. Presuntamente organizaba una infraestructura de introducción de droga vía marítima.

LADISLAO DÍAZ.

Es un abogado establecido en Tenerife. Los investigadores están convencidos de que se inmiscuía en la trama de sociedades mercantiles creada por Clénder Javier.

SALVADOR MARFIL.

La Guardia Civil relaciona a este hombre con el laboratorio de cocaína hallado en El Escobonal. Supuestamente era quien se encargaba de vigilar la finca en la que se adulteraba la droga.

TAMI NICOLÁS KALALA.

Se trata de un venezolano, que hasta ahora residía en Tenerife. Según las diligencias redactadas por integrantes del ECO Canarias y de Vigilancia Aduanera, está vinculado con un secuestro y acciones violentas de la organización desmantelada.

Otras 16 personas investigadas quedaron en libertad provisional.