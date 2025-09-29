Trasladada al hospital por una picadura de escorpión en un hotel de Alcorcón

Una mujer ha tenido que ser atendida en un hotel de la localidad madrileña de Alcorcón tras sufrir la picadura de un escorpión, teniendo que ser trasladada a un hospital para que los sanitarios valoraran si procedía algún tratamiento específico.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón recibieron la llamada de un hotel de la localidad alertando de que a una de sus clientas le había picado un escorpión en el interior de las instalaciones del hotel. Los agentes trasladaron urgentemente a la mujer al hospital para que "valoraran si procedía algún tratamiento específico", según ha señalado el Cuerpo local a través de sus redes sociales.

Desde la Policía han explicado que "se sospecha que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta", ya que, aunque sí que existe esta especie en la península ibérica, es extraño que este tipo de especies aparezcan en hábitat urbana.

La picadura de un escorpión puede provocar una serie de síntomas variables que dependen de la especie y de la sensibilidad de la persona afectada, como dolor intenso, inflamación, fiebre, sudoración, vómitos o incluso dificultad para respirar en los casos más graves. Aunque en Europa la mayoría de especies no suelen ser mortales, sí que es importante recibir atención médica inmediata tras una picadura, ya que esto asegura que cualquier complicación potencial sea tratada adecuadamente y que la salud de la persona afectada sea monitoreada.