El método LAP: así puedes protegerte de las estafas telefónicas más comunes en 2025

Las estafas telefónicas siguen en aumento en España durante 2025, y la Policía Nacional ha lanzado una campaña de concienciación para advertir sobre los peligros de atender llamadas de números desconocidos, especialmente ante la creciente sofisticación de los delincuentes que emplean técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad.

Para ayudar a la ciudadanía a defenderse ante este tipo de fraudes, las autoridades han promovido el uso del método LAP, un recurso fácil de aplicar que permite detectar intenciones fraudulentas en llamadas imprevistas.

¿Qué es el método LAP?

El método LAP es un acrónimo que resume tres pasos fundamentales para gestionar llamadas sospechosas: Localización, Autor y Propósito. Ha sido difundido a lo largo del año por los canales oficiales de la Policía Nacional, incluyendo sus redes sociales, como una guía preventiva ante el aumento de denuncias por fraudes telefónicos.

El primer paso consiste en comprobar el prefijo del número entrante. Si la llamada no tiene el prefijo nacional de España (+34) o proviene de un país desconocido, lo más prudente es no contestar: “Antes de contestar una llamada, fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del +34 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o que tengas alguna relación con él”, explican desde la Policía Nacional.

Este sencillo gesto puede evitar interacciones innecesarias con estafadores que actúan desde el extranjero, muchas veces usando servicios que simulan ser llamadas nacionales (spoofing).

El segundo paso del método LAP es verificar la identidad del llamante. Si la persona asegura ser un conocido, es recomendable hacerle preguntas de control: datos personales que solo sabría un amigo o familiar, como el nombre de una mascota o el color favorito.

También se sugiere, en la medida de lo posible, acordar previamente con personas de confianza una “clave de seguridad” para este tipo de casos. Si el interlocutor no responde adecuadamente o no existe ningún vínculo claro, lo mejor es interrumpir la llamada inmediatamente.

Este paso es crucial porque muchos delincuentes suplantan identidades, haciéndose pasar por familiares, empleados de bancos, técnicos de compañías de servicios o incluso funcionarios públicos.

Propósito: ¿para qué te llaman?

El último paso invita a identificar la intención real de la llamada. Los estafadores suelen emplear tácticas de urgencia o miedo para forzar al usuario a actuar de manera impulsiva. Por ejemplo, pueden alegar que hay un cargo no autorizado en tu cuenta bancaria, que debes pagar una multa o que un familiar necesita ayuda urgente.

La Policía recomienda que, ante estos intentos de manipulación emocional, la persona mantenga la calma y tome el control de la conversación. Si el llamante solicita datos bancarios, información personal o cualquier tipo de pago, lo indicado es:

Colgar inmediatamente.

Bloquear el número.

Informar a las autoridades.

Por qué aumentan los fraudes telefónicos

Los fraudes telefónicos han evolucionado notablemente. Ya no se trata solo de llamadas malintencionadas al azar, sino de ataques bien planificados donde los delincuentes pueden haber recopilado previamente información de la víctima desde redes sociales o bases de datos filtradas.

Algunos de los fraudes más comunes incluyen: