En Bujalance
Macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba con más de 60 agentes y el registro de varias viviendas
La operación, con apoyo aéreo de un helicóptero y drones, prevé varias detenciones al finalizar el operativo
José Escamilla
Desde primeras horas de esta madrugada, la Guardia Civil está desarrollando una macrooperación en el municipio de Bujalance (Córdoba) con un amplio despliegue de efectivos, en el que se incluye un helicóptero y varios drones para dar soporte aéreo a los agentes del dispositivo. El operativo se está desarrollando en el barrio de Ronda Sur y en las calles Herradura y Pozonuevo del municipio.
Hasta el momento se han efectuado registros en varias viviendas y, según las fuentes consultadas, se prevé que haya varios detenidos al cierre de la operación por su relación con los hechos investigados, como es el tráfico de drogas.
En estos momentos el dispositivo en marcha cuenta con más de 60 agentes, entre los que se encuentran efectivos de los grupos rurales de seguridad y de las unidades caninas.
- La Grada Curva se transforma en El Muro y la UD Las Palmas tendrá un fondo parecido al del Borussia Dortmund
- Las terrazas regresan a la arena de Maspalomas tras más de 35 años
- Tiempo de la Aemet para el martes en Canarias: estas islas se preparan para recibir la calima
- Ratas del tamaño de gatos': vecinos de la Cuesta del Parrado se unen ante la 'desidia institucional' para limpiar un jardín público
- El hotel emblemático del Casino en Arucas con 20 habitaciones costará 3,8 millones
- Muere José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, al caer en el puerto de Salinetas
- El Cupón del Fin de Semana deja 300.000 euros en Las Palmas
- «Elías vio a Kirian correr y todos nos emocionamos»