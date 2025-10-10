Un accidente mañanero provoca retenciones en la GC-1
La colisión entre tres coches a la altura del edificio Torremar en la avenida marítima genera atascos al estar el carril derecho inhabilitado por el propio accidente
La mañana del viernes se despertó con jaleo en la arteria principal de las carreteras grancanarias. Una colisión entre tres vehículos en la Avenida Marítima provocó largas retenciones de vehículos en la GC-1 con el consiguiente malestar de los conductores, que a primera hora de la mañana no dudaron en accionar el claxon como si eso fuera a provocar algún tipo de magia disuasoria de los dos coches accidentados.
Porque la caravana generada fue larga y duradera hasta que los agentes de movilidad de la Policía Local llegaron al lugar de los hechos. El carril derecho de la GC-1 a la altura del Edificio Torremar, un poco más adelante de la Fuente Luminosa en sentido hacia el Puerto, quedó inoperativo por la presencia de los tres coches accidentados.
Hora de la colisión
La colisión tuvo lugar sobre las 8.00 de la mañana y durante más de una hora el tráfico no fue fluido, aunque a medida del paso de las manijas del reloj fue mejorando la situación hasta que se retiraron los dos vehículos de la calzada.
Al lugar del accidente acudieron dos ambulancias del SUC, que se llevaron a pasajeros implicados en la colisión a dependencias médicas como prevención, un vehículo de reparaciones de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y una unidad de movilidad de la Policía Local.
