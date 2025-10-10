Roba ropa valorada en 750 euros en Triana, huye en bicicleta y termina arrestado

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 36 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de dos delitos de hurto cometidos en un mismo establecimiento de la zona comercial de Triana, con un valor total sustraído de 750 euros en prendas de vestir.

Los hechos se produjeron el pasado lunes 6, cuando el sospechoso accedió al comercio y sustrajo diversas prendas valoradas en unos 250 euros, abandonando el lugar rápidamente en una bicicleta.

Tras el hurto, los agentes obtuvieron la descripción física del autor gracias a las imágenes de seguridad, y la información facilitada por la responsable del local y varios testigos.

Repetición de la jugada

Al día siguiente, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona, al sospechar que el mismo individuo pudiera regresar a la zona comercial como así fue, volviendo a cometer otro hurto en la misma tienda, donde volvió a sustraer cuatro trajes valorados en 480 euros, con las etiquetas y sistemas de alarma aún colocados.

Tras huir nuevamente en bicicleta en dirección al barrio de Zárate, el dispositivo policial desplegado por los indicativos de Seguridad Ciudadana logró localizarlo e interceptarlo en una calle próxima, donde fue identificado y detenido como presunto autor de ambos hurtos.

Los agentes realizaron un registro de seguridad al arrestado que portaba una mochila, y lograron recuperar todas las prensas sustraídas.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se continúa la investigación para determinar su posible implicación en otros hechos similares cometidos recientemente en la capital grancanaria.

El investigado, una vez finalizadas las diligencias policiales, pasará a disposición judicial competente.