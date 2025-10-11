¿La causa del apuñalamiento en la Plaza Manuel Becerra? ¡Un ataque de celos!

El mal de amores fue el motivante del apuñalamiento que ocurrió en la noche del viernes sobre las 22.40 horas en las imediaciones de la Plaza Manuel Becerra. La víctima, de 26 años, recibió seis cuchillazos después de que se encontrara con el agresor, de quien afirmó no conocer, y que le asaltó en un ataque de celos al verle con su ex novia.

La investigación está en curso, pero los sucesos están bastante clarificados después de que una Brigada de la Policía Científica realizara una inspección técnica ocular y con los indicativos confirmaran los hechos acaecidos.

Los servicios sanitarios que acudieron al lugar del crímen tuvieron que trasladar al joven hasta el Hospital Doctor Negrín, donde se recupera de las graves heridas que le ocasionaron las cuchilladas en abdomen y tórax.

Lo que falta por concretar

Ahora, la Policía Judicial, una vez reconocido al agresor, está en su búsqueda y una vez sea localizado se procederá a detenerlo por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

A estas horas de la mañana no se ha determinado aun si el agresor estuvo asistido por un compinche tanto en la llegada al lugar de los hechos como en la posterior huida en coche.