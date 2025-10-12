Sucesos
Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Sevilla
El 112 recibió un aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un establecimiento de la localidad de Los Palacios y Villafranca
Redacción
Sevilla
Una mujer de 69 años de edad ha fallecido este domingo, 12 de octubre, por ahogamiento en un establecimiento del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía Europa Press.
El teléfono 112 ha recibido sobre las 09:50 horas de la mañana el aviso por parte de un particular que pedía asistencia sanitaria para atender a una mujer que se estaba ahogando en un bar ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja, en la localidad palaciega.
Por ello, la sala coordinadora ha desplazado hasta el lugar de los hechos a efectivos de Policía Local y servicios sanitarios del 061. Finalmente, la mujer ha perdido la vida tras recibir asistencia por parte de los sanitarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra
- La Lotería Nacional toca en Canarias
- Punto de oficio de la UD Las Palmas y llanto por Recobita
- El joven que fingió su secuestro tras cinco días desaparecido: «Me encerraron en un cuarto con un peluche de Winnie the Pooh»
- ¿La causa del apuñalamiento en la Plaza Manuel Becerra? ¡Un ataque de celos!
- Dos agresiones en 14 horas: la Policía busca al joven que apuñaló a un amigo de su ex y a un hombre que atacó a su vecino
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- La Bonoloto cae en Gran Canaria