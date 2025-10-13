Investigación
Muere una bebé al ser atropellada junto a la iglesia 'palmariana' de El Palmar de Troya
La pequeña, de un año, falleció en el recinto del templo, aunque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia
EP
Una bebé de un año de edad ha fallecido en el municipio de El Palmar de Troya (Sevilla) en la tarde noche de este domingo. El suceso ha tenido lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores.
La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23,30 horas, según confirman fuentes del Instituto Armado a Europa Press. Al respecto, se movilizó un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial; también acudió una ambulancia del 061, si bien los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.
Las causas exactas de la muerte de la menor se desconocen porque los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia. El asunto está judicializado, como aclaran las mismas fuentes. El levantamiento del cadáver de la pequeña se produjo entre las 1,30 y las 2,00 horas de la madrugada de este lunes.
La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una inusual jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.
- Un comisario jefe de la Policía Nacional en Canarias da positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio
- El joven que fingió su secuestro tras cinco días desaparecido: «Me encerraron en un cuarto con un peluche de Winnie the Pooh»
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- Dos agresiones en 14 horas: la Policía busca al joven que apuñaló a un amigo de su ex y a un hombre que atacó a su vecino
- Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
- Violencia, ruido y miedo al amanecer: vecinos del Puerto denuncian el caos de los afters
- Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
- Fin de semana negro en las carreteras canarias: dos fallecidos en accidentes de tráfico en Gran Canaria y Fuerteventura