Muere un camionero tras volcar sobre una vía férrea en Salamanca y ser arrollado por un tren de mercancías

Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A-62 el camión que conducía, tras lo que el vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló, a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el centro de emergencias recibió una llamada a las 3.02 horas mediante la que el comunicante informó de la salida de la vía del camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en sentido Portugal.

El 112 recibió además el aviso de que posteriormente un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado y que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había heridos.

En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión, por el que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación, al Centro Coordinador de Emergencias, Adif y Emergencias Sanitarias.