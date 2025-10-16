Rompen el cristal del coche a unas turistas catalanas mientras visitaban el Barranco de las Vacas: "No lo recomiendo"

Lo que debía haber sido un día de vacaciones inolvidable, acabó en un mal rato para un grupo de amigas catalanas que visitaban Gran Canaria. Durante una parada para hacer fotos en el Barranco de las Vacas, uno de los paisajes más impresionantes y fotografiados de la isla, las jóvenes se encontraron con una desagradable sorpresa al volver a su coche. Mientras el vehículo permanecía aparcado en el arcén de la carretera, alguien rompió el cristal trasero y se dio a la fuga. El incidente ha generado indignación en redes sociales, donde muchos usuarios han lamentado que este tipo de robos empañen la experiencia de los turistas que visitan el lugar.

Crónica del día más caluroso del año en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Según se puede ver en un vídeo compartido en TikTok por una de las turistas afectadas, el coche, un Volkswagen T-Roc blanco de 2025, estaba aparcado en el arcén de la carretera, muy cerca de la calzada. El vehículo, situado sobre la arena y en posición diagonal, rozaba el límite de la vía. Aunque se desconoce si los autores se llevaron objetos personales, el daño material podría costarles caro, ya que las empresas de alquiler suelen cobrar tarifas elevadas por este tipo de desperfectos.

Los comentarios intentan darle explicación a lo ocurrido en el Barranco de las Vacas

El vídeo, que ya supera las 924.000 visualizaciones, ha generado todo tipo de comentarios. Muchos usuarios han expresado su indignación y rechazo ante el suceso, mientras que otros lo han relacionado con el malestar de algunos vecinos por el turismo masivo en la isla. Algunos comentarios justifican lo ocurrido como un posible acto de protesta contra las malas prácticas de ciertos visitantes, a quienes acusan de comportarse como si Canarias fuera un parque de atracciones donde pueden hacer lo que quieran.

En las imágenes de apenas ocho segundos, se aprecia el coche con solo la luna trasera fragmentada, lo que ha llevado a algunos usuarios a pensar que otro conductor molesto podría haber provocado el daño. Sin embargo, algunas personas apuntan a que no se trata de un caso aislado, ya que en varios miradores y zonas turísticas se han denunciado incidentes similares, donde delincuentes aprovechan la afluencia de turistas para robar o destrozar vehículos.

Así es el Barranco de las Vacas

Las amigas no tuvieron más remedio que dejar el vehículo en el arcén, ya que varias plataformas y guías turísticas recomiendan hacer eso y acceder andando ante el escaso aparcamiento que hay en la zona. El Barranco de las Vacas, también conocido como Barranco de Barafonso, es una de las formaciones geológicas más singulares de Gran Canaria. Se trata de un estrecho desfiladero modelado por la erosión del agua y el viento sobre tobas volcánicas, cenizas compactadas tras antiguas erupciones, que han dado lugar a paredes onduladas y estratificadas en tonos ocres, rosados y rojizos. Su aspecto recuerda a los cañones del suroeste estadounidense, aunque en una escala mucho menor. Por eso, muchos lo conocen como 'El Gran Cañón de Gran Canaria'.

Situado en la carretera GC-550, entre los municipios de Agüimes y Temisas, el tramo más espectacular del barranco se encuentra alrededor del kilómetro 14. El acceso es libre y se realiza a pie desde la propia carretera, aunque el aparcamiento es muy limitado.

En los últimos años, su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a redes sociales e influencers de viajes, que han convertido este paraje en un icono fotográfico del turismo natural de la isla. Por eso, las amigas que iban a visitar y hacerse fotos en este lugar, acabaron tan mal su día en el Barranco de las Vacas.