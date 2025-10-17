Violencia de género
Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su mujer en Mallorca
La víctima, de 48 años, ha sido hospitalizada pero en principio no se teme por su vida
Una mujer dominicana de 48 años ha sido apuñalada esta mañana en el cuello por su marido en un domicilio del Port d’Alcúdian en Mallorca. La víctima ha sido trasladada en estado grave al hospital de Inca, aunque en principio no se teme por su vida, y el sospechoso ha sido detenido.
Los hechos han ocurrido en la calle Acacias, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencias, hacia las ocho de la mañana. Al parecer, un hombre ha atacado con un cuchillo a su mujer tras una discusión, provocándole un grave corte en el cuello. El propio agresor ha alertado de lo ocurrido a los servicios de emergencia. A la vivienda han acudido rápidamente una ambulancia y patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil.
Los efectivos de emergencias han encontrado a la mujer con una herida de arma blanca en el cuello. Tras estabilizarla, los efectivos sanitarios la han evacuado al hospital de Inca, donde ha quedado ingresada en estado grave. Las fuentes consultadas apuntan a que está estable y no se teme por su vida.
Los agentes, por su parte, han detenido al marido de la víctima como presunto autor de la agresión. El sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de ser interrogado. La Guardia Civil, que ha asumido la investigación del caso, está realizando una inspección ocular de la vivienda en busca de pruebas.
