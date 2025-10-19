Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ahogamientos

Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)

Los servicios médicos han realizado reanimaciones cardiopulmonares avanzadas y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta

Una imagen de la cala Oropesa la Vella.

Una imagen de la cala Oropesa la Vella. / Ayuntamiento de Orpesa

EFE

Alicante

Dos bañistas han muerto este domingo en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa del Mar (Castellón), según han informado fuentes sanitarias.

Uno de los fallecimientos, de un hombre del que no se ha facilitado la edad, ha ocurrido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, en Alicante, adonde se ha desplazado una unidad sanitaria tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 14:02 horas el aviso de que habían sacado del agua a un hombre que estaba inconsciente.

Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, sin que haya habido respuesta, y han confirmado el fallecimiento.

Tres horas más tarde, a las 17:14 horas, en la cala Oropesa la Vella de Oropesa del Mar, en Castellón, se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.

Los servicios médicos de una unidad de SAMU han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado la muerte de de la víctima, de 50 años.

Más de treinta artistas plasman su talento en el II Concurso de Pintura Rápida “Villa de Ingenio”

II Concurso de Pintura Rápida "Villa de Ingenio"

El accidentado en el Tritón rechazó una evacuación al hospital

Al menos tres heridos durante un tiroteo en un campus de Oklahoma

Los grandes retos de la movilidad se centrarán en las discapacidades invisibles, aunque salirse de la zona de confort aún es una yincana en todas las discapacidades

IV Jornadas de Inserción Socio Laboral de Personas con Discapacidad (ISODIS) de la Fundación Gran Canaria Accesible

Histórica peregrinación de San Bartolomé de Fontanales hasta la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria

Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)

