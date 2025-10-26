Los GEO interceptan 4.000 kilos de cocaína en alta mar en aguas próximas a Canarias, con un valor de 21,4 millones

Agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional asaltan en alta mar con el apoyo de la Armada Española al mercante Little Girls cuando navegaba a 600 millas de Canarias con unos 4.000 kilos de cocaína en sus bodegas, que hubiesen alcanzado un valor de mercado de 21,4 millones euros gracias a su elevada pureza. En el buque procedente de Panamá viajaban nueve marineros que fueron detenidos, entre ellos el capitán, y tenía como destino el Puerto de Vigo, en Galicia. Es una de las grandes operaciones de los últimos años en las Islas.

Las aguas próximas al Archipiélago siguen siendo una vía de entrada a Europa para el transporte de sustancias estupefacientes procesadas en América.

Un momento de la descarga de los fardos con la droga, este domingo, en el puerto de Arinaga, en Agüimes. / José Carlos Guerra

El abordaje se desarrolló en alta mar el miércoles, mientras que los paquetes fueron descargados durante la mañana de este domingo en el Puerto de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes.

La agencia antidroga americana

La Policía Nacional detalla que el dispositivo se activó el 8 de octubre cuando recibió una información procedente de la agencia antidroga americana (DEA). La comunicación ponía sobre la pista a los investigadores españoles sobre las actividades de una organización internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico.

El barco nodriza sería una embarcación de apoyo (tipo ‘supply ship’), con bandera de Tanzania, que había partido desde el panameño puerto de Cristóbal Anch con rumbo hacia nuestro país.

La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Armada Española, coordinó desde España el operativo para tratar de localizar la embarcación.

Uno de los detenidos, en el Puerto de Arinaga. / Jose Carlos Guerra

«Con la alerta recibida, el rumbo facilitado y el modus operandi, se diseñó un operativo para evitar que la droga pudiera llegar hasta las costas españolas. Sobre las 21:30 horas del día 22 de octubre, con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el mercante, que tuvo lugar a 600 millas de las Islas Canarias, realizado desde un buque de la Armada por efectivos del GEO».

El capitán

El asalto se llevó a cabo con éxito, siendo detenidos los nueve miembros de la tripulación, entre los que se incluían el cocinero y el capitán.

Durante la inspección en el interior del barco se localizó la droga en las bodegas. Además, los policías detectaron estructuras y construcciones que no se correspondían a lo que se supone es un buque de carga, que servían para ocultar los estupefacientes.

Uno de los paquetes de droga marcados. / José Carlos Guerra

El mercante Little Girls, antes Great Naos (según conserva en el exterior) y Macedonia, fue redirigido hacia Gran Canaria, donde ayer tocó tierra en Arinaga. El destino final del buque construido en 1975 que llevaba contenedores, de más de 54 metros de eslora y 12 de manga, era el Puerto de Vigo, si bien se trata de averiguar si se iba a llevar la descarga antes o una vez en tierra.

Gran despliegue

Una empresa especializada se encargó de descargar en Arinaga los 190 fardos que contenía los 4.000 kilos de cocaína de una alta pureza, si bien en un primer momento se estimó que podía transportar 6.500 kilos, en medio de un amplio despliegue policial por razones de seguridad. Los expertos hablan de que su valor en el mercado podría alcanzar los 21,4 millones.

Se trata de uno de los operativos más relevantes de los últimos años en Canarias.