Un canario en Jamaica relata el paso del huracán Melissa: "Han volado los techos, nunca he visto un viento así"

El huracán Melissa golpea con intensidad en varias islas caribeñas. Lluvias torrenciales e inundaciones en Cuba, daños significativos en Bahamas, al menos cinco fallecidos en Jamaica y más de una veintena de muertes en Haití. Estos son algunos de los estragos que ha dejado por su paso este fenómeno meteorológico que continúa su avance y que registró, en el caso de Jamaica, unos vientos con velocidades de hasta 295 kilómetros por hora. "Se han inundado los parkings, han volado los techos. He visto señales de comida rápida desaparecer", relata Fabio Batista, ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria residente en Jamaica, en un adelanto que ofreció en la Radio Canaria este miércoles.

Mientras Fabio sortea la falta de cobertura, explica a La Provincia a través de mensajes de audio cómo avanza la situación. Todavía se está llevando a cabo un balance de los daños que ha dejado el huracán, si bien ya puede asegurar que "va a tomar mucho tiempo reconstruir todo lo que hay ahora mismo tirado".

Refugio en un hotel

Después de poder presenciar cómo ha quedado la zona afectada cerca de su casa, Fabio fue testigo de unos "daños estructurales muy graves" que, por suerte, no afectaron con severidad a su vivienda. Lo peor del huracán lo pasó en un hotel de Montego Bay, a la espera de que terminase la tormenta.

Actualmente no tiene agua ni luz y está teniendo que movilizarse de nuevo. A medida que se desplaza, está pudiendo ver la "desolación" de las calles, donde se han perdido "casas, edificios y oficinas en las que se ha trabajado mucho para ponerlas en pie".

Correr para cocinar

"He visto casas destrozadas, personas en la calle recolectando comida. He visto unas madres corriendo de un lado hacia otro en un sitio que tiene un generador con cocedores de arroz solamente para poder cocinar media hora. Me he parado a hablar con los vecinos y todo el mundo está vivo, pero hay troncos de palmeras encima de una casa, un tejado entero fuera. Los postes de la luz están tirados. Esto va a llevar mucho tiempo", relata.

Si bien todavía no se conoce la amplitud de los daños, Fabio está convencido de que "lo más impactante" que ha visto es la fuerza que puede llegar a tener el viento. "Nunca he visto un viento así", rememora Fabio, para añadir que al día siguiente, por la mañana, ya salió el sol y "estaba todo tranquilo".

En cualquier caso, pide calma para las personas que tienen familiares y seres queridos en alguna de las zonas afectadas, ya que "las conexiones no son buenas" por la caída de los postes de electricidad.

(Habrá ampliación)