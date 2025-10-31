Investigación
Embisten y tirotean en Madrid a un coche desde otros vehículos para secuestrar al conductor
Varios sospechosos sacaron a la fuerza a un hombre del vehículo atacado antes de huir a toda velocidad
R.S.
Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.
Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.
Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.
- Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima
- Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria
- Nueva Canarias destituye a Teodoro Sosa como portavoz en el Cabildo y nombra a Carmelo Ramírez
- Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
- Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas
- El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»