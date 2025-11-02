Investigación en Madrid
El alunicero Niño Juan aparece vivo tras un secuestro exprés en Madrid: la Policía investiga un ajuste de cuentas
El alunicero Juan María Gordillo, 'Niño Juan', fue liberado el sábado tras ser raptado la noche de Halloween en Carabanchel. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas
Javier Niño González
El delincuente Juan María Gordillo Plaza, alias el ‘Niño Juan’, ha aparecido vivo y con heridas tras haber sido secuestrado el viernes por la noche en el distrito madrileño de Carabanchel, según fuentes policiales citadas por EFE.
El rapto se produjo alrededor de las 20:45 horas del 31 de octubre, cuando tres coches de alta gama embistieron y tirotearon el vehículo en el que viajaba la víctima, en la calle Antonio López, una vía muy concurrida próxima a Madrid Río. Tras el ataque, los asaltantes lo sacaron por la fuerza y huyeron del lugar.
El secuestro duró menos de cinco minutos y provocó escenas de pánico entre los vecinos, que escucharon varios disparos. El coche del alunicero quedó abandonado con impactos de bala en la calle Marqués de Jura Real.
Horas después, agentes de la Policía Nacional hallaron en la AP-41, que une Madrid y Toledo, uno de los vehículos usados en el secuestro, con un extintor vaciado para borrar huellas.
Aunque no se ha presentado denuncia, la investigación —a cargo del Grupo 12 de Secuestros— apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con los antecedentes delictivos del ‘Niño Juan’, vinculado a robos y asaltos a camiones en distintos puntos de España.
