En Moguer
Un hombre mata a su expareja en Huelva
La detención se ha producido esta madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto
EFE
La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor en el asesinato de su expareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga como violencia machista, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
La detención se ha producido esta madrugada después de que los compañeros de trabajo de la víctima hallaran el cadáver de esta mujer con signos de violencia cuando fueron a buscarla porque no había aparecido en su puesto.
La hija de la víctima había informado a los agentes la semana pasada de que el detenido, procedente de Burkina Faso, amenazó a su madre después de que ésta le anunciara que iba a casarse con otra persona.
Según las fuentes, no existían denuncias previas por violencia machista, ni antecedentes del detenido en el sistema VioGen.
De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, son ya 34 las mujeres muertas a manos de sus parejas o expareja en lo que va de año; 1.329 desde que comenzaran las estadísticas, según los datos actualizados de la Delegación del Gobierno para la Violencia Machista.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.
En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
