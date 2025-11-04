Incendio
Arde en Girona el restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca
Eva Batlle
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajaban a primera hora de este martes en la extinción de un incendio en el restaurante Mas Marroch, propiedad de los hermanos Roca, en la localidad gerundense de Vilablareix. El aviso del fuego se ha recibido poco después de las cinco menos cuarto de la madrugada, cuando se ha detectado que la cúpula de madera del establecimiento estaba ardiendo.
Al llegar al lugar, el equipo de extinción han empezado a sofocar las llamas de la cúpula y, hacia las siete de la mañana, el fuego ya se ha dado por estabilizado. A partir de ahí, los bomberos han empezado a centrarse en la protección de la masía para evitar que el fuego se extendiera a otras zonas del recinto, ubicado en el Camí Pla del Marroch.
De momento no se han comunicado heridos, y las causas del incendio aún se investigan. En la zona también trabajan miembros de los Mossos d'Esquadra y del SEM.
Suscríbete para seguir leyendo
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- Atropello mortal en el Puerto: El conductor ebrio que arrolló a un corredor debe pagar la indemnización máxima a la familia
- La Guardía Civil está revisando las guanteras de los conductores canarios: crecen las multas por no llevar esto en tu coche
- La UD Las Palmas compra el palacete de Eufemiano Fuentes de Santa Brígida
- Obras Públicas inicia las obras del viaducto de La Palma en la carretera de La Aldea
- Sting vuelve a Canarias en 2026: entradas a la venta desde mañana para sus dos conciertos
- Así apareció este coche en plena ladera de Gran Canaria sin rastro de ocupantes
- De secreto local a joya mundial: este es el pueblo canario reconocido por la ONU como uno de los mejores del planeta