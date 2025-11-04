Sucesos
Investigan la muerte de un hombre abandonado en aguas de Marbella por una narcolancha
Los tripulantes de la embarcación dejaron el cuerpo del hombre en el muelle de la gasolinera y se marcharon mar adentro
Jose Torres
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cuerpo ha sido localizado este lunes en Puerto Banús (Marbella).
El hallazgo se produjo sobre las 14.30 horas de este lunes, cuando una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas que operan en toda la zona de influencia del Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán, se acercó a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo que depositaron el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera del recinto portuario y luego se han marchado mar adentro.
Fuentes cercanas al caso aseguran que todo apunta a que la embarcación y sus tripulantes formarían parte de una organización dedicada al narcotráfico, ya que la lancha mostraba todas las características de las que se utilizan para transportar hachís o el combustible para que estas puedan operar, estas últimas conocidas como petaqueras. Las fuentes han añadido que el hombre parecía moribundo, aunque los sanitarios que se han trasladado hasta allí sólo han podido certificar su fallecimiento.
El instituto armado ha activado el protocolo judicial, que supuso el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses determinarán las causas de la muerte.
