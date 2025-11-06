Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: "Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre"

Se confirma la muerte del hombre que fue apuñalado en la tarde de este jueves en la zona donde se encuentra la vieja estación de autobuses de Vigo.

La víctima mortal es un varón de 56 años que dormía en las instalaciones de la antigua terminal de autocares junto a la presunta autora del crimen, una mujer de 36 años, que ya ha sido detenida por homicidio. Esta pareja de indigentes había sido identificada en anteriores ocasiones por la Policía Local, aunque se desconoce si mantenían una relación sentimental.

Cuando ocurrieron los hechos, en la zona había más sintecho. Roberto, la víctima, y Silvia, la detenida, compartían una de las pequeñas chabolas con colchón que se agolpan en la entrada de la antigua estación por la calle Gregorio Espino. "Roberto murió en la cama donde dormía", cuenta uno de los hombres sin hogar que pernoctan allí.

Colchones y palés para las chabolas donde pernoctan los sintecho, en la antigua estación de buses de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Un mes durmiendo en la estación

Relata que el fallecido y la ahora arrestada llevaban allí aproximadamente un mes y que esta misma tarde, sobre las 17.30, una hora antes de los hechos, los vio "juntos". "Cuando ocurrió todo yo estaba durmiendo. El que estaba a mi lado me despertó diciéndome si tenía un teléfono. Me dijo ‘llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre’", relata. La mujer, mientras, "permanecía sentada al lado de él con las manos llenas de sangre".

Despliegue policial este jueves en el entorno de la antigua estación de autobuses, tras los hechos. / Pablo Hernández Gamarra

El 112 recibió la alerta a las 18.30 horas por parte de un particular, que avisó de una pelea y de una persona herida, en el entorno del edificio de la antigua estación, en la calle Gregorio Espino. Hasta el punto acudieron patrullas de agentes muncipales y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios.

De la investigación se está haciendo cargo la Policía Nacional, que movilizó a sus agentes de la Policía Judicial y de la Policía Científica. Los accesos a la terminal fueron acordonados con cinta policial.

Una de las cuestiones que trata de aclarar la Policía, que ya tiene consigo el arma blanca utilizada en el homicidio, es si entre víctima y presunta agresora había o no una relación de pareja. Del caso se hará cargo el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo en funciones de guardia. La detenida fue conducida en el vehículo de una de las patrullas, al filo de las ocho de la tarde, a dependencias policiales.

Un 'hogar' para los sintecho

Hace ya casi tres años que la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid echó el cierre para dejar paso a la intermodal, en Vialia, que centraliza todas las salidas y llegadas de autocares en Vigo. La instalación, que estaba en un estado ya muy precario, había prestado servicio a la ciudad durante más de tres décadas. Desde diciembre de 2022 ya no está operativa y la construcción se encuentra sin uso alguno.

Sin embargo, ahí sigue sin que nadie haya dado paso alguno para derribarla pese a que se ha convertido en un símbolo del feísmo. Ahora mismo solo sirve para tres cosas: numerosos sintecho viven en los accesos, - entre seis y siete personas, según aseguran fuentes policiales- el aparcamiento sigue activo y hay vehículos que estacionan allí a diario, y en las últimas semanas acoge las casetas de obra de la empresa encargada de la reforma de la Avenida de Madrid.