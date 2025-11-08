Maltrato animal
Investigan a un hombre por tener a 14 perros enfermos y desnutridos en una perrera particular de Huesca
La Guardia Civil encontró a los animales el pasado día 3 de noviembre en un estado deplorable e investiga al dueño por maltrato animal
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre de 50 años, vecino de la comarca oscense del Somontano, por tener en un estado deplorable, sucios, desnutridos y enfermos, a 14 perros en una finca de su propiedad.
La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectó el pasado 3 de noviembre, mientras realizaba inspecciones, una perrera particular situada en la comarca del Somontano en la que encontraron catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable.
Carecían de cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias y tenían síntomas de desnutrición e incluso uno de ellos presentaba signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada y ni siquiera podía sostenerse, explican desde la Guardia Civil.
En las instalaciones no había zonas de cuarentena ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre los perros y se acumulaban una gran cantidad de heces. A los animales les faltaba agua y comida.
Por ello, el dueño de los perros fue investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal.
Los animales quedaron a su cargo, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar y de solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.
- Las Palmas de Gran Canaria pagará el doble de lo previsto para expropiar el último solar en El Rincón
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Detenido José, ‘el Pendejo’, histórico traficante de heroína de Gran Canaria
- Colas kilométricas en la GC-1 tras un accidente en Telde
- La ministra de Vivienda da un paso clave por el alquiler: apoya declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada
- 260 efectivos para acabar con la basura en Las Palmas de Gran Canaria: el contrato de emergencia de Limpieza echa a andar
- Entra en servicio la nueva glorieta de Visvique en Arucas
- Gran Canaria ya tiene representante en Gran Hermano 20: el youtuber y luchador Jonay Santana