León
Muere un hombre de 51 años tras ser apuñalado por su hermano en Ponferrada
El acusado, de origen caboverdiano, ha sido detenido tras los hechos, ocurridos en el domicilio de la víctima
EFE
Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en el Hospital de León a causa de las heridas sufridas tras ser apuñalado supuestamente por su hermano, que ya ha sido detenido, durante una pelea familiar en Ponferrada (León), según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.
El herido fue trasladado inicialmente al Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital de León, donde falleció horas más tarde.
El supuesto autor fue detenido en el mismo momento del suceso, han precisado las mismas fuentes, que no han ofrecido más detalles sobre la investigación.
