Violencia machista
Muere una mujer asesinada por su pareja en Barcelona
El ataque se produjo el pasado 18 de octubre y la víctima permanecía en estado crítico desde entonces
EFE
Barcelona
Una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su pareja el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona ha fallecido como consecuencia de las lesiones padecidas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.
El pasado 18 de octubre, la víctima fue hallada en estado crítico en una calle de ese distrito barcelonès y fue trasladada a un centro hospitalario. Los Mossos d'Esquadra han sido informados este jueves de que la mujer finalmente ha fallecido.
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- Los dos últimos supervivientes del centro comercial Sotavento: la Autoridad Portuaria exige su desalojo
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda