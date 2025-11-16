Muere un montañero tras precipitarse cientos de metros en una zona de escalada de Asturias

Un montañero ha fallecido este domingo en Teverga tras sufrir una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de Gradura, frente al sector de escalada del Covachón, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias a las 13.04 horas. La persona que llamó explicó que, mientras estaba escalando, había visto a un varón despeñado pendiente abajo. De inmediato, el SEPA movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado, así como a efectivos del parque de Proaza, que salieron con el furgón multisocorro hacia la zona.

Una vez localizado el accidentado, los rescatadores le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) e inmovilización. Posteriormente se efectuó una operación de grúa para izar al herido y a la médica-rescatadora hasta la aeronave, que emprendió rumbo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Fue durante el traslado cuando el hombre resultó finalmente fallecido.

El helicóptero aterrizó en la zona de la depuradora de Entrago, donde aguardaba la Guardia Civil, que se hizo cargo del cuerpo. La intervención concluyó a las 15:20 horas para el equipo de rescate y a las 15:05 horas para los efectivos de Proaza. El 112 también informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil, que continúa con las diligencias correspondientes para investigar cómo sucedió el fatal accidente